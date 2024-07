Da ‘influenza intestinale’ strascichi fino a 5 anni lo studio

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Scienziati Gemelli-Cattolica di Roma: "Gastroenterite acuta può evolvere in sindrome dell'intestino irritabile, sotto accusa Covid e batteri aggressivi" Mai sottovalutare la cosiddetta influenza intestinale: la gastroenterite acuta può lasciarepesanti, persistentia 5. Può infatti evolvere in sindrome dell'intestino irritabile (Ibs), anche in forma grave. Lo ha scoperto unopubblicato su