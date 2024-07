Cuneo bambina di 7 anni muore annegata nel lago del bioparco a Caraglio

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ritrovata sul fondo dello specchio d'acqua dai sommozzatori. Sembra che la piccola si trovasse in un centro estivo Unadi 7è morta nel pomeriggio aldi, nel Cuneese. La piccola, scomparsa nel pomeriggio è stata ritrovata dai sommozzatori dei vigili del fuoco in fondo aldel, riportata in