Crisi gauche Macron accetta le dimissoni di Attal

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il Presidente francese Emmanuelha «to» le dimissioni del governo di Gabrielche garantirà «la gestione degli affari correnti fino alla nomina di un nuovo governo», come scrive l'Eliseo in un comunicato.aveva lasciato intendere che questa situazione potrebbe «durare un certo tempo», vale a dire «qualche settimana». «Affinché questo periodo termini il più rapidamente possibile, spetta alle forze repubblicane lavorare insieme per costruire un rassemblement intorno a progetti e azioni al servizio dei francesi», prosegue il comunicato.