(Di mercoledì 17 luglio 2024) Kiev, 17 luglio 2024 – Ilsi è espresso in merito ai rapporti che l’amministrazioneaveva portato avanti con la Russia. Il portavoce del presidente Putin, Dimitri Peskov, ha affermato che “sottonon è stato fatto nulla di particolarmente buono per la Russia, al contrario, sono state introdotte sempre più restrizioni. Ma nonostante ciò c'era un”. Intanto il presidente del Consiglio europeo, Michel, scrive al leader ungheresedopo gli incontri di Mosca, Pechino e Mar-a-Lago. “Non è vero che abbiamo portato avanti una politica favorevole alla guerra. È esattamente il contrario”. Si è svolto il colloquio tra i ministri degli Esteri die Ungheria, in cui si è condivisa la volontà di “raccogliere più forze che sostengono la pace”.