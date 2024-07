Covid | Palmisano M5S ‘Commissione Ue ha sbagliato trasparenza valore assoluto’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (Adnkronos) – ?Ladeve essere unassoluto delle Istituzioni europee. Accogliamo dunque con favore la sentenza della Corte di Giustizia dell?UE che fa chiarezza sull?accesso ai contratti dei vaccini anti-e dice no agli accordi segreti fra la Commissione europea e le case farmaceutiche private. Ursula Von dar Leyen avrebbe dovuto fornire i dati personali relativi ai membri dei team negoziali, composti da rappresentanti degli Stati membri e funzionari della Commissione e pubblicizzare i contratti stipulati. La Commissione europea hae, anziché arrampicarsi sugli specchi con risposte da Azzeccagarbugli, dovrebbe chiedere scusa a tutti i cittadini per questa ennesima negazione dell?interesse pubblico?. Così in una nota Valentina, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.