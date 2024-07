Covid | Borchia Lega ‘Tribunale Ue smachera von der Leyen ora paghi per irregolarità’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (Adnkronos) – ?Ursula von derdia finalmente risposte eper le irregolarità emerse sul cosiddetto Pfizergate. Oggi, secondo il Tribunale Ue, i contratti sottoscritti dalla Commissione europea per l’acquisto di vaccini contro il-19 contengono delle anomalie: i giudici europei hanno, infatti, annullato le decisioni di Bruxelles di mantenere il segreto su diverse sezioni degli accordi con le case farmaceutiche. ?Clausole su indennizzi e nomi dei negoziatori vanno resi pubblici??. Così in una nota Paolo, capo dezione dellaal Parlamento europeo, già membro del gruppo di contatto tra Parlamento e Commissione sui vaccini.?Smascherate dunque molte delle ambiguitàte a una questione delicatissima e importante sulla quale, come, da tempo chiediamo chiarimenti.