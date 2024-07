Consigliere regionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) TERNI "La città è di nuovo candidata a bruciare i rifiuti di tutta l’Umbria. La sentenza del Tar dimostra come questo sia la diretta conseguenza del Pianodei rifiuti della Giunta Tesei". Così ilThomas De Luca (foto) del M5S. "Con la sentenza che ha accolto il ricorso di Acea e annullato il diniego per l’estensione dei rifiuti da bruciare nel termovalorizzatore - spiega De Luca – si torna al 2014 ma con molti strumenti in meno per respingere la richiesta avanzata di poter bruciare rifiuti urbani. I magistrati hanno basato il loro pronunciamento sulla non ricevibilità dell’accezione posta dalla Regione che aveva respinto la richiesta motivando che il nuovo piano fosse ancora in iter di approvazione. Oggi il nuovo piano c’è e prevede di incenerire tal quali i rifiuti indifferenziati prodotti in Umbria.