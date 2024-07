Comitato ' da Europa solo 018% del costo del ponte Stretto'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "25 milioni dall'per finanziare il progetto del, i restanti 14 miliardi necessari per i lavori li troveremo strada facendo. Questa è la grande notizia rimbalzata da Bruxelles e che gli uffici stampa del Mit e della societàrilanciano con squilli di tromba". Lo scrive il'Invece del'. "Sono spariti da tempo gli investitori privati - commenta Elio Conti Nibali del- e l'adesso promette di contribuire con lo 0,18% delpreventivato dell'opera: siamo su scherzi a parte. La verità è che, al netto della continua propaganda, le uniche risorse per ilsono quelle scippate alla Sicilia ed alla Calabria, 1,6 miliardi del fondo coesione e sviluppo che servivano per opere davvero essenziali ed urgenti, invece del feticcio del".