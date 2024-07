Coldiretti leadership bio minacciata da invasione estero import +40%

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 17 luglio 2024) (Adnkronos) – I record del bio italiano sono minacciati dall’aumento spropositato delleazioni di prodotti biologici dall’, cresciute del 40% nel 2023, in controtendenza rispetto al dato dell’Unione Europea. Prodotti che non assicurano la stessa qualità e sicurezza di quelli nazionali ma che finiscono spesso per essere venduti come tricolori grazie alla mancanza di un’etichettatura