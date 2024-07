Circolazione sospesa di nuovo in via Roma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sarà dilain via, nel tratto tra via Rosselli e via Bixio, dalle 7 alle 17 di venerdì, per consentire la prosecuzione del cantiere Erap nel complesso immobiliare della stessa via, in cui saranno ricavati uffici e alloggi di edilizia agevolata. Sarà sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso. Con questa ulteriore sospensione della, diventa definitiva la modifica al percorso degli autobus del trasporto extraurbano che provengono da Castelferretti: da venerdì e fino al termine dei cantieri i mezzi, al termine di via Marconi, imboccheranno lo svincolo della variante in direzione Pesaro, usciranno in via Flaminia all’ingresso di Villanova e poi imboccheranno il sottopasso carrabile per immettersi nel tratto di via Flaminia che porta alla stazione.