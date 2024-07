Caso Yara | difesa pm Ruggeri pone questione costituzionalità davanti a gip Venezia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Milano, 17 lug. (Adnkronos) - La pm Letiziaveste il ruolo di indagata e nel Palazzo di giustizia di, tramite la sua, unadi legittimità nel procedimento che la vede accusata di frode in processo e depistaggio. Lo si apprende da fonti legali. Nei giorni scorsi laaveva presentato una memoria per chiedere al gip Alberto Scaramuzza di astenersi, trattandosi dello stesso giudice che si era già espresso sollecitando approfondimenti sulla magistrata che ha indagato sul delitto della 13enne di Brembate di Sopra. Un'istanza ripetuta in aula per evitare un 'pregiudizio' nei confronti di, ma che non trova spiragli nel codice che consente a un giudice di astenersi per proprio volere o alladi chiedere la ricusazione.