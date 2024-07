Carlotta Cambi Olimpiadi Parigi 2024 pallavolo | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024)è la seconda alzatrice, dopo aver vinto la volata con Francesca Bosio, grazie a diverse prove convincenti in VNL. Preziosa nel doppioo e per essere in grado di dare qualche attimo di respiro a Orro senza far scendere la qualità al palleggio. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: San Miniato (PI) 28/5/1996 Sport e disciplina:, torneo femminile Quando gareggia: dal 28 luglio all’11 agosto