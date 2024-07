Carditello Festival venerdì Ron in concerto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Il Real Sito di(San Tammaro, Caserta) si prepara ad accogliere Ron,19 luglio alle ore 21, con il"Come una freccia in fondo al cuore". Uno degli artisti più importanti della musica cantautorale italiana che, nella Reggia borbonica, eseguirà gran parte dei suoi successi e del suo repertorio – da "Non abbiamo bisogno di parole" a "Vorrei incontrarti tra cent'anni", da "Anima" a "Piazza grande" – con alcuni brani tratti anche dal nuovo album "Sono un figlio", celebrato da critica e pubblico. Rosalino Cellamare, in arte Ron, vanta otto partecipazioni aldi Sanremo e una vittoria nel 1996 (in coppia con Tosca, che si è esibita anel 2021).