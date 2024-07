Canile Marcianise Nappi Lega | La burocrazia di Asl e Regione uccide anche gli animali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“È inconcepibile l’atteggiamento dell’Asl Caserta che, agendo in modo assolutamente arbitrario dal punto di vista dei controlli e attraverso l’applicazione di unacieca, condanna all’abbandono e a morte certa tantissimi cani che a, negli ultimi anni sono stati salvati dalla strada e accuditi dai volontari dell’associazione ‘Fido Amico Mio’. Per giunta, l’Asl ignora l’importanza di un lavoro svolto in maniera del tutto gratuita, che non grava su alcun bilancio pubblico e che rende un fondamentale servizio alla comunità, come quello del contrasto al randagismo. Oggi ci saremmo aspettati una presa di posizione da parte dellama si è confermata, ancora una volta, quella della soppressione indiscriminata delle bufale, quella che fa dellaasfissiante e del voltarsi dall’altra parte le sue principali caratteristiche”.