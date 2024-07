Camigliano Experience 2024 | al via la terza edizione dell’evento

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 17 luglio 2024). E’ tutto pronto per il tuffo nel passato tra cultura e sapore nell’evento estivo. Il centro storico di, in provincia di Caserta, ospiterà ladel, nelle serate di sabato 20 e domenica 21 luglio, a partire dalle 20:30. Come sottolineato dai promotori, si tratta