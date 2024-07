Calciomercato Roma non solo Leicester su Soulé | spunta un’ALTRA SQUADRA di Premier League

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Matiasè in uscita dalla Juventus e ora rischia di scatenarsi una vera e propria asta, con lain pole Laè in vantaggio su. Anche l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rassicura i tifosi giallorossi: al netto delle tante richieste, il calciatore da 11 gol in 36 partite nell’ultima