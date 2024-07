Calciomercato | Roma Aouar ceduto a titolo definitivo all' Al-Ittihad

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il centrocampista ha collezionato 25 presenze in una stagione in giallorosso- È ufficiale: lacomunica di averHoussemall'Al-. Arrivato in giallorosso nell'estate del 2023, il centrocampista franco-algerino ha collezionato 25 presenze in gialloross