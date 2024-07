Calciomercato Mantova che idea | un altro attaccante dalla Serie A

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ilè una delle regine delinB. Il club ha già definito l’arrivo di unimportantissimo per la prossima stagione: Leonardo Mancuso dal Monza. L’ultimaarriva propriomassima categoria e ha infiammato i tifosi. Secondo le ultime notizie ilha effettuato un blitz per Mattia Aramu, esterno d’attacco in grado di giocare anche da trequartista. La trattativa non è ancora chiusa ma la squadra di Possanzini è considerata in vantaggio.