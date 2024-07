Calciomercato Lazio può arrivare BONAVENTURA? Si apre lo scenario COSA FILTRA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 17 luglio 2024), può? Silo. Il centrocampista è attualmente svincolato Ildellaè in una fase molto calda. Nonostante i tanti arrivi, Lotito non ha alcuna intenzione di fermarsi. Come riportato da Alfredo Pedullà, al club biancoceleste, è stato proposto, attualmente svincolato. Di seguito i dettagli.