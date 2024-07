Calciomercato Juventus KOSTIC non rientra nei piani di THIAGO MOTTA | TRE CLUB sul serbo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 17 luglio 2024)nonneidi: TREsul, la lista completaè sempre più lontano dalla. L’esterno, reduce da una stagione non entusiasmante, è finito nella lista dei giocatori che possono salutare in questa sessione di. Come riportato da Tuttosport, su di lui, ci sono