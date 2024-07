Calciomercato | il Napoli accelera per Lukaku derby italiano per Gudmundsson

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Le principali trattative. Per il Milan spunta l'idea Samardzic. Blitz della Juve per Cabal. La Lazio è a un passo da Castrovilli. La Fiorentina batte la concorrenza per Pongra?i?. Il Torino spinge per Hajdari