Calciomercato Estero Saint Maximin LASCIA L’EUROPA | ecco la meta dell’ex Newcastle

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 17 luglio 2024)saluta definitivamente. Ieri l’accordo, oggi l’annuncio del suo addio al Vecchio Continente. Dopo il passaggio dalal Fenerbahce, ora l’esterno è pronto per una nuova avventura lontano dal Vecchio Continente: firmerà per l’Al Ahli in Arabia Saudita. Secondo Rudy Galetti, l’approvazione per il trasferimento è arrivata nella