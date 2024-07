Calciomercato com – Juventus su Koopmeiners assalto finale | le cifre e i giocatori coinvolti|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) 2024-07-17 09:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: COSA CHIEDE L’ATALANTA L’Atalanta ragiona su due fronti: i soldi da chiedere allapere la ricerca di un sostituto dell’olandese. Per quanto riguarda la valutazione, gli orobici partono da 60 milioni (senza l’inserimento di contropartite tecniche), mentre lanon vorrebbe superare i 40-45 milioni. Sul fronte sostituto, invece, l’Atalanta si sta muovendo per per ottenere il sì del Celtic dopo aver già ottenuto quello di Matthew Sean O’Riley, classe 2000, centrocampista inglese naturalizzato danese, individuato come il naturale sostituto di