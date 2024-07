Calcio | La Russa ' in campo cerco equilibrio maggioranza-opposizione come in Senato'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - La partita del cuore, disputata ieri a L'Aquila, "è un'occasione interessante perché parlamentari e cantanti, che sono due espressioni diverse della società, intanto si confrontano, e all'interno della partita i politici di varie aree culturali, sociali e soprattutto politiche, giocano insieme, il che capita raramente. Questo è il bello e per questo ho accettato di fare l'allenatore, perchépresidente delsempre di tenere l'tra. Qui non faccio fatica, giocano tutti nella stessa squadra, mi auguro che collaborino". Così il presidente delIgnazio La, a margine del match di ieri. "Nella formazione ho previsto che ci siano sempre due donne in: Di Maggio ala destra perché la Schlein - spiega - era all'ala destra con il piede sinistro ma ha preferito stareseconda punta".