Cadavere ritrovato nel Napoletano indagini in corso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ giallo sulla morte di un uomo di 79 anni il cuisegnato da una ferita al capo, è statola scorsa notte in un vialetto all’interno di un parco a Giugliano (Napoli). Sul posto, in via Staffetta, erano circa le 2, sono giunte una volante del locale commissariato di polizia e un’ambulanza del 118, ma per l’uomo non c’era già più niente da fare e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne l’avvenuto decesso. Si indaga sulla vita privata dell’uomo che non ha precedenti penali. L'articolonelinproviene da Anteprima24.it.