Borsa | l' Europa chiude in ordine sparso alla vigilia della Bce

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024)vigliariunioneBce, dquale non si attendono interventi sui tassi, le Borse europee concludono la seduta in. Solo Londra, fuori dall'eurozona, segna in chiusura un rialzo dello 0,28%. Francoforte invece termina in ribasso dello 0,44%, Parigi limita i danni (-0,12%).