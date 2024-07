Bolsena Al palazzo Monaldeschi della Cervara appuntamento con l’eccellenza enogastronomica

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “Serata al chiaro di luna”. Nella suggestiva cornice digastronomica delle proposte dell’agriturismo Murera e dei vini dell’azienda agricola biologica Lotti incontra la bellezza del lago die del suo territorio in una notte di mezz’estate. È la proposta per domenica 21 luglio, alle 21,30, di Voltumna Srls nell’ambito del ciclo “Eventi di acqua dolce” patrocinato dal Comune di, in collaborazione l’enotabaccheria Dal Biondo 1977. “Malvasia Putinata” e “Meridio” saranno i vini proposti, abbinati a un ricco buffet “Immersi in un’atmosfera allegra e rilassante i partecipanti potranno sorseggiare vini di qualità e degustare prodotticucina locale – affermano dal gruppo di lavoro Voltumna Srls –, ammirando la luna piena che illuminerà il lago e i suoi borghi rivieraschi”.