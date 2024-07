Beautiful anticipazioni al 27 luglio | Bill e Ridge stanno tentando di incastrare Sheila

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 17 luglio 2024)dal 21 al 27. Si scoprono le motivazioni delle scelte di: stadiinsieme a. Ignaro della decisione della moglie di reintegrare Thomas in “Hope for the Future”, Liam esprime a Wyatt la sua soddisfazione per averla convinta a tenere Thomas lontano dalla loro vita. Durante un