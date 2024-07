Balzo di 12 posizioni per Fabio Fognini nella classifica ATP | dove può arrivare a Gstaad

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024)si è qualificato per i quarti di finale a, in Svizzera, nello Swiss Open, torneo di categoria ATP 250 in programma sulla terra battuta elvetica outdoor: l’azzurro, testa di serie numero 6, ha finora incamerato 50 punti complessivi per le due vittorie ottenute. L’azzurro, inoltre, lunedì 22 luglio scarterà gli 8 punti del Challenger 125 di Napoli 2024, che diventerà il suo 20° torneo:attualmente sale a quota 769 punti, al 68° posto virtuale. In caso di ulteriore successo, invece, l’azzurro si porterebbe a 819, al 59° posto. Con un’affermazione nel penultimo atto l’italiano potrebbe portarsi a quota 884, al 58° posto virtuale, infine con una vittoria in finale l’azzurro salirebbe a quota 969 e potrebbe rientraretop 50 del mondo, attestandosi al 49° posto virtuale.