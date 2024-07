Bacoli concessionaria in fiamme | indagini in corso

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nell’incendio avvenuto nella notte in unaauto a, sono andate distrutte cinque auto, una moto. Grave incendio nella notte in unadi auto a, in provincia di Napoli: lesono divampate in viale Olimpico e, secondo quanto accertato dai carabinieri, sono andate distrutte cinque auto, una moto. Danneggiati anche altri