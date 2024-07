Armani e Dior nel mirino dell’Antitrust | Enfatizzano l’eccellenza dei prodotti ma i loro fornitori sfruttano i lavoratori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Non si ferma l’onda lunga delle indagini della procura di Milano su alcuni gruppi del lusso accusati di sfruttare iricorrendo a società appaltatrici che impiegano manodopera in nero e in condizioni di degrado. Dopo i provvedimenti di amministrazione giudiziaria scattati nei mesi scorsi per la Giorgiooperations e per Manufactures, anche l’Antitrust si è attivata avviando un’istruttoria nei confronti di Giorgiospa, G.A. operations, ChristianCouture, ChristianItalia e Manufactures“per possibili condotte illecite nella promozione e nella vendita di articoli e di accessori di abbigliamento, in violazione delle norme del Codice del Consumo”.