Ambiente | Simiani Pd ' a Orbetello moria di pesci ma legge salva laguna bloccata'

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - “Da oltre oltre due mesi lasulla gestione delladi, dopo un accurato lavoro bipartisan che ha portato ad un testo condiviso, èinspiegabilmente al Ministero dell'e della Sicurezza energetica. Chiediamo quindi al presidente della CommissioneMauro Rotelli, alla maggioranza ed al Governo di sbloccare la situazione e accelerare l'iter per l'approvazione del provvedimento in sede Legislativa. Ulteriori ritardi, visto il contesto, non sono più ammissibili”. E' quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissionedi Montecitorio Marco. “Nel mese di ottobre 2022 ho depositato la proposta die soltanto nel mese di novembre 2023, dopo 13 mesi, il testo è stato calendarizzato. A gennaio 2024, insieme ad altri colleghi, è stato adottato il testo base successivamente emendato.