Alberto Matano al lavoro anche in estate | cosa bolle in pentola

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Personaggi tv.alinin– Tempo di vacanze per: il conduttore de “La vita in dirette” è stato immortalato sulle pagine del numero uscito oggi del settimanale «Chi» in Sicilia. Il giornalista, nello specifico, si trova a Pantelleria in compagnia del marito Riccardo Mannino. Una piacevole pausa prima del ritorno in tv. Uno scatto uscito sul magazine mostra peròal