Abodi Mettere le mani sul calcio? Non scherziamo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il Ministro per lo sport e i giovani in merito all'emendamento Mulè ROMA - "lesul? Non, vogliamo solo dare una risposta di sistema. Ho ripreso in mano i lavori fatti dai governi che si sono succeduti negli ultimi vent'anni: colori politici diversi, indagini approfondi