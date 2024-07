A Bibbiena il Moonlight festival on tour

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Arezzo, 17 luglio 2024 – Ilondi Confesercenti con Rick Dufer, arriva in Casentino. Venerdì 19 luglio a, alle ore 21, l'autore, conosciutissimo e seguitissimo del web, presenterà il volume “Critica della ragione demoniaca” nel chiostro di San Lorenzo in via Bernardo Dovizi.