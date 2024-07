5 modi per non perdere il ritmo della preghiera in estate | uno è il più apprezzato

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Può capitare che in vacanza la fede possa essere trascurata. Ecco allora cinque metodi utili per prenderci curanostra anima anche nel tempo estivo. La fede non va mai in vacanza, anzi: bisogna approfittare di questo momento di pausa e di relax per cercare, quanto possibile, di rafforzarla. Esistono alcuni metodi attraverso i quali L'articolo 5per nonilin: uno è il piùproviene da La Luce di Maria.