Wta Budapest 2024 | montepremi e prize money

(Di martedì 16 luglio 2024) Iled ildel torneo WTA 250 di, evento in programma dal 15 al 21 luglio sulla terra rossa in Ungheria. La kazaka Yulia Putintseva guida il seeding, seguita dall’ucraina Anhelina Kalinina e dalla russa Diana Shnaider. Non sono presenti giocatrici italiane. Iltotale del torneo che si disputa in Ungheria è di €244.950, con la vincitrice che porterà a casa anche 250 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA del torneo di. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONEWTA 250PRIMO TURNO – € 2.650 (1 punto) SECONDO TURNO – € 3.705 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 6.060 (54 punti) SEMIFINALE – € 10.648 (98 punti) FINALISTA – € 19.104 (163 punti) VINCITRICE – € 32.329 (250 punti) WtaSportFace.