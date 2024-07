Viessmann sceglie l’agenzia milanese Grit PR per rafforzare la sua immagine nel settore dell’energia rinnovabile in Italia

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 16 luglio 2024) (Adnkronos) –, leader globale neldelle soluzioni integrate per il riscaldamento, la climatizzazione e il fotovoltaico, ha annunciato in un comunicato ufficiale di aver sceltoPR, agenziafondata da Laura Sordo, per gestire la comunicazione aziendale e l'ufficio stampa.Fondata nel 1917 come produttore di tecnologie per il riscaldamento,Climate Solutions