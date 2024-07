Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024) 17.20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TIBURTINA ETERAMO SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E SPINACETO DIREZIONE LATINA A POMEZIA CODE IN VIA DEI CASTELLINI TRA VIA DI PRATICA E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral