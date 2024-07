Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024) 16.20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER UN VEICOLO IN FIAMME ORA RIMOSSO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E POMEZIA DIREZIONE LATINA MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA POMEZIA NORD E CASTELNO CI SPOSTIAMO IN VIA FLAMINIA DOVE SI STA IN CODA PER L’INTENSO A RIANO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA SAN MICHELE DIREZIONE MORLUPO Servizio fornito da Astral