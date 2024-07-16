Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 11:30 (Di martedì 16 luglio 2024) Viabilità 16 LUGLIO 2024 ORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’INCIDENTE SULLA PONTINA, CODE ALTEZZA CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA. E SEMPRE SULLA PONTINA FILE PER LAVORI TRA SPINACETO E VIA CLARICE TARTUFARI VERSO POMEZIA. ALTRO INCIDENTE SULLA SALARIA DOVE CI SONO FILE ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI VERSO IL GRA. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA IN INTERNA. RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA FILE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. Servizio fornito da Astral Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 10:30 - RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA FILE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA SPINACETO E VIA CLARICE TARTUFARI VERSO CASTEL ROMANO. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’INCIDENTE SULLA TIBURTINA, TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 09:45 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASTEL GIUBILEO IN CARREGGIATA INTERNA. VIABILITÀ 15 LUGLIO 2024 ORE 09. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. Servizio fornito da Astral . E SEMPRE PER INCIDENTE, CODE TRA CASILINA E APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA DOVE SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E LA TENGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 09:15 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. FILE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA IL RACCORDO E VIALE TOGLIATTI VERSO ROMA, E PROSEGUENDO, PER IL TRAFFICO INTENSO CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST. FILE SULLA VIA DEL MARE TRA VITINIA E CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONE ACILIA. romadailynews
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