Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 10:30 (Di martedì 16 luglio 2024) Viabilità 16 LUGLIO 2024 ORE 10.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’INCIDENTE SULLA TIBURTINA, TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI. SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA SPINACETO E VIA CLARICE TARTUFARI VERSO CASTEL RomaNO. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA IN INTERNA. RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA FILE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. Servizio fornito da Astral Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ 15 LUGLIO 2024 ORE 09. Servizio fornito da Astral . TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. E ancora IN CARREGGIATA INTERNA. E SEMPRE PER INCIDENTE, CODE TRA CASILINA E APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA DOVE SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E LA TENGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 09:15 - VIABILITÀ 16 LUGLIO 2024 ORE 08. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E SPINACETO VERSO ROMA. GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral . CON LA STAZIONE DI SPAGNA CHIUSA, L’ALTERNATIVA UTILIZZABILE SARÀ LA FERMATA DI FLAMINIO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 08:45 - PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: RALLENTATA LA LINEA ROMA-PISA PER LA PRESENZA DI ANIMALI A TOMBOLO. I TRENI ALTA VELOCITA’ E REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI FINO A 20 MINUTI. FILE SULLA VIA DEL MARE TRA VITINIA E CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONE ACILIA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E SPINACETO VERSO ROMA. romadailynews
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