Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 09:15 (Di martedì 16 luglio 2024) Viabilità 16 LUGLIO 2024 ORE 08.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E SPINACETO VERSO Roma. SUL RACCORDO ANULARE, CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA MONTESPACCATO E VIA DEL PESCACCIO, E TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE. FILE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA TRA IL RACCORDO E VIALE TOGLIATTI VERSO Roma, E PROSEGUENDO, PER IL TRAFFICO INTENSO CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: RALLENTATA LA LINEA Roma-PISA PER LA PRESENZA DI ANIMALI A TOMBOLO. I TRENI ALTA VELOCITA’ E REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI FINO A 20 MINUTI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. Viabilità 15 LUGLIO 2024 ORE 13.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 08:45 - DA OGGI E FINO AL 3 OTTOBRE, CHIUSA LA STAZIONE SPAGNA DELLA METRO A A CAUSA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA. FILE SULLA VIA DEL MARE TRA VITINIA E CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONE ACILIA. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: RALLENTATA LA LINEA ROMA-PISA PER LA PRESENZA DI ANIMALI A TOMBOLO. RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA MONTESPACCATO E VIA DEL PESCACCIO, E TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 08:15 - FILE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA IL RACCORDO E VIALE TOGLIATTI VERSO ROMA, E PROSEGUENDO, PER IL TRAFFICO INTENSO CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST. I TRENI ALTA VELOCITA’ E REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI FINO A 20 MINUTI. CON LA STAZIONE DI SPAGNA CHIUSA, L’ALTERNATIVA UTILIZZABILE SARÀ LA FERMATA DI FLAMINIO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ 16 LUGLIO 2024 ORE 07. GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral . PER GLI STESSI MOTIVI DA LUNEDÌ PROSSIMO, 22 LUGLIO, AL 9 SETTEMBRE CHIUDERÀ LA STAZIONE DI OTTAVIANO, SEMPRE SULLA LINEA A. IN QUEL CASO SI POTRÀ UTILIZZARE LA FERMATA DI LEPANTO. GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE VIABILITÀ 15 LUGLIO 2024 ORE 13. romadailynews
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