Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

16 LUGLIOORE 08.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E SPINACETO VERSO. SUL RACCORDO ANULARE, CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA MONTESPACCATO E VIA DEL PESCACCIO, E TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE. FILE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L'AQUILA TRA IL RACCORDO E VIALE TOGLIATTI VERSO, E PROSEGUENDO, PER IL TRAFFICO INTENSO CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: RALLENTATA LA LINEA-PISA PER LA PRESENZA DI ANIMALI A TOMBOLO. I TRENI ALTA VELOCITA' E REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI FINO A 20 MINUTI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.