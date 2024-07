Vedova del leader degli Audioslave aggredita con un pugno a Roma Rubato il Rolex da 50mila euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Unallo stomaco così forte quasi da farle perdere l’equilibrio e ilstrappato a forza dal polso. Il tutto a via del Corso, nel centro di, tra la folla di turisti e passanti poco dopo l’ora di pranzo. Vittima della rapina particolarmente violenta Vicky Cornell, la moglie del cantante suicida nel 2017 dei Soundgarden poi. La rapina a via del Corso angolo via dei Greci, una strada tranquilla nel caos del centro: Vicky Cornell è stata avvicinata, poi colpita con une rapinata del prezioso orologio, oro rosa tempestato di diamanti: valore. La donna non è voluta ricorrere alle cure mediche. Indagini sulla rapina sono in corso da parteagenti del commissariato Trevi che stanno recuperando le immagini di alcune telecamere della zona che potrebbero aver ripreso la scena e il rapinatore in fuga.