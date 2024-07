Vance penso che Trump negozierà la pace con Mosca e Kiev

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) "che se eletto, Donald, come ha promesso di fare, andra' la',un accordo conper porre fine rapidamente alla guerra ucraina, in modo che l'America si possa concentrare sul vero problema, che e' la Cina": lo ha detto in una intervista a Fox News JD, candidato alla vicepresidenza con Donald