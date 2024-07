Vaccini Signorelli Nitag | Dibattito fervido su estensione offerta anti-Rsv

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - "Il Piano nazionale di prevenzione vaccinale del 2023 prevede che ogni anno possa esistere un aggiornamento delle offerte vaccinali. In questo momento ilè abbastanzaper le novità scientifiche che ci sono, sia a livello regionale che a livello nazionale. In particolare si sta pensando di aggiungere, aiattualmente offerti, anche quello contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv), responsabile di un'infezione respiratoria che ha un impatto, sulla salute delle persone anziane e fragili, abbastanza importante. Queste forme respiratorie gravi da Rsv, inoltre, tendono a colpire anche i bambini molto piccoli, quindi ci si sta muovendo anche per la protezione immunitaria dei più piccoli".