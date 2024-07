Uno straordinario D’Annunzio inedito | Cara Melitta sono vecchio e catarroso ma innamorato

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 luglio 2024) “e lamentosa, tutto si sa del Comandante e voi non sapete che iomalato da alcuni giorni, per esser rimasto più ore a capo scoperto e leggermente vestito sotto la dirotta pioggia! Cosìvecio,, moccioso, e di nerissimo umore! Da più sere desidero di rivedervi; ma il pudore senile mi ritiene. Non credo alle vostre tristezze. Non avete mai compreso quanto addentro eravate nel mio cuore e, ahimé, ne’ miei sensi”.