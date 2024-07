Università infettivologo Massimo Galli condannato a 1 anno e 4 mesi per falso

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 16 luglio 2024) I giudici di Milano ha 1e 4perl', ex direttore ora in pensione del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano e in prima linea durante le fasi più calde della pandemia di Covid-19. Il processo riguarda il presunto condizionamento di un concorso universitario per favorire l'assegnazione di un posto da professore associato al suo ex collaboratore Agostino Riva, che invece è stato assolto.