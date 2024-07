Una selezione di brand tutti da scoprire amatissimi dalle celeb

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 16 luglio 2024) Per valorizzare un look basta poco, lo stesso tempo che ci.vuole anche per rovinarlo. La riuscita di una mise dipende dai piccoli particolari e dagli accessori più scontati, come la cintura. Dal carattere funzionale e la praticità estrema, anche l’occhio vuole la sua parte. Senza strafare, ma optando per design che abbiano carattere, è il tocco finale capace di svolare le sorti dell’outfit.